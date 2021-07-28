شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر نجوم الأهلى بالفيديو استعدادا لمباراة أسوان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبى الفريق قبل انطلاق مران الفريق، الذى أقيم بعد عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستعرض موسيمانى، خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في فريق أسوان، الذي يواجه الأهلي مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.

واستمرت محاضرة الفيديو لمدة 60 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت عرض بعض النقاط الفنية عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، لتفادى أى أخطاء والتركيز على النقاط الإيجابية.

ويستعد الأهللا، لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الاداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط في الدوري والمنافسة على استعادة صدارة الدوري من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالي والـ43 في تاريخه، لا سيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.