الأهلى يفتتح أكاديمية للكرة النسائية بفرع النادى فى مدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح النادى الأهلى، أكاديمية جديدة لكرة القدم النسائية بفرع النادى بمدينة نصر، وذلك فى إطار الاهتمام بنشر الرياضة وممارسة الناشئات للعبة.

وقال عبد المنعم شطة، مدير أكاديمية الأهلى، إن أكاديمية الكرة النسائية سوف تقتصر على الأعمار من مواليد 2009 وحتى مواليد 2016 كمرحلة أولى.

وأكد شطة، أن افتتاح الأكاديمية النسائية بالأهلى سيكون مطلع أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن التدريبات ستكون تحت إشراف مجموعة مميزة ومختارة بعناية من مدربات لهن خبرات كبيرة فى مجال الكرة النسائية.

وأضاف شطة، أنه ستكون هناك دورات تدريبية خاصة للمدربات والإداريات لرفع مستوياتهن باستمرار، من أجل تحصيل المزيد من الخبرات للتعامل الأفضل مع اللاعبات.

فى سياق آخر، درس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الأداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلى، فى تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط فى الدورى والمنافسة على استعادة صدارة الدورى من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالى والـ43 فى تاريخه، لا سيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.