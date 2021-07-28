شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى.. وإشادة بشيكابالا وحفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي، وذلك على هامش مران اليوم، وأدى حازم إمام تدريبات بالركض حول الملعب، بعدما كان يخضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية.
وشهدت تدريبات الفريق، تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، وتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتسجيل أكثر من هدف، ونال إشادة الجهاز الفني، بجانب تألق أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرح التعليمات الفنية للاعبين، والمهام المطلوبة من كل لاعب من أجل تنفيذها في مباراة الفريق الودية غدا أمام أبها السعودي.
وقام البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق باستخدام بعض الأدوات التدريبية الحديثة خلال تدريبات الفريق، وأدى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل تدريبات قوية تحت إشراف اوليفيرا الذي حرص على تدريب اللاعبين على سرعة رد الفعل، والارتقاء عاليا للحصول على الكرة، وشارك الحراس في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام التدريبات.