شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى.. وإشادة بشيكابالا وحفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي، وذلك على هامش مران اليوم، وأدى حازم إمام تدريبات بالركض حول الملعب، بعدما كان يخضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية.

وحرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على متابعة حالة اللاعب مع الجهاز الطبي؛ من أجل الاطمئنان عليه، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق، تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، وتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتسجيل أكثر من هدف، ونال إشادة الجهاز الفني، بجانب تألق أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.