شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الأولمبية: البرازيل "فى المتناول" ونطمح فى ميدالية للمنتخب بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بعد حجز منتخب مصر الأولمبي مقعده في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، عقب الفوز على أستراليا في ختام دور المجموعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة": "يوم سعيد على الرياضة المصرية بعد تأهل منتخب مصر، وكنا واثقين من لاعبي المنتخب وقدرتهم على الفوز".

وواصل: "البرازيل فازت بهدف يتيم على السعودية، وأدائها لا يدعوا للقلق، والحقيقة البرازيل فريق في المتناول، والمستويات متقاربة. ونحن نطمح فى حصول منتخب مصر على ميدالية أولمبية فى طوكيو".

وبهدفين نظيفين، استطاع أولمبي "الفراعنة" الانتصار على أستراليا، بنتيجة 2-0، في آخر مباريات المجموعة الثالثة، ليتأهل للدور ربع النهائي، بعد أن فشل بتحقيق أي انتصار في مواجهتيه الأوليتين.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأغلى لمصر، في الدقيقة 44، بعد فاصل مهاري رائع من الجناح رمضان صبحي، الذي مرر لريان، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليقضي على آمال أستراليا.