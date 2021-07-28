شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، ويتلقى بروتوكول العلاج طبقا لوزارة الصحة تحت إشراف طبى كامل ومتابعة يومية ومستمرة من إدارة نادى أسوان للاطمئنان عليه.
وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق، أثناء مواجهة الأهلى مساء غدا الخميس باستاد بتروسبورت، فيما استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على منح الفرصة للاعبه والتر بواليا، لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة أسوان بالدوري، وذلك بعد نجاجه فى تسجيل هدف الفوز للأهلى فى شباك الإنتاج الحربى بالدقائق الأخيرة من اللقاء.
ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غدا، الخميس، في بطولة الدوري، حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة، ثم يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.
ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الأداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.
ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط في الدوري، والمنافسة على استعادة صدارة الدوري من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالي والـ43 في تاريخه، لا سيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدوري.
ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.