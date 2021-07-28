شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، ويتلقى بروتوكول العلاج طبقا لوزارة الصحة تحت إشراف طبى كامل ومتابعة يومية ومستمرة من إدارة نادى أسوان للاطمئنان عليه.

وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق، أثناء مواجهة الأهلى مساء غدا الخميس باستاد بتروسبورت، فيما استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على منح الفرصة للاعبه والتر بواليا، لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة أسوان بالدوري، وذلك بعد نجاجه فى تسجيل هدف الفوز للأهلى فى شباك الإنتاج الحربى بالدقائق الأخيرة من اللقاء.