شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وأسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وأسوان المقرر لها السابعة من مساء غد، الخميس، في بطولة الدوري إلى الحكم الدولى محمد عادل.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداده لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً، الخميس، في بطولة الدوري، حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الأداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط في الدوري والمنافسة على استعادة صدارة الدوري من الزمالك، وحصد الدرع السادس على التوالي والـ43 في تاريخه، لاسيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.