شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: هدفنا الصعود "ثانياً "بعد الدنمارك.. وأحمد الأحمر حطم الأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستجمع منتخب مصر بنظيره السويدي، وذلك لضمان التأهل في المركز الثاني من المجموعة بعد وضع قدماً في ربع النهائي بعد الفوز على اليابان.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": منتخب اليد قدم أداء مميز أمام اليابان، والمدرب حاول توزيع الجهد من أجل المباريات المقبلة، وتأكد صعودنا إلى الدور ربع النهائي ونتمنى أن نتأهل ثانياً لنلاعب ثالث المجموعة الثانية، وأملنا كبير في منتخبنا لإسعاد جماهير الشعب المصري.

أضاف: أهنئ أحمد الأحمر بشكل خاص، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد، وهو أيضاً هداف تاريخي لمصر في كأس العالم وهذه إنجازات كبيرة.

واستعاد منتخب مصر لكرة اليد نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على نظيره اليابانى صاحب الأرض بنتيجة 33 / 29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020، ليضع الفراعنة قدماً في الدور ربع النهائي.

استقر منتخب مصر لكرة اليد في المركز الثالث بمجموعته والتى تضم منتخبات، الدنمارك، السويد، البحرين، واليابان، والبرتغال، بينما سيطر منتخب الدنمارك على المركز الأول، وحل منتخب السويد في المركز الثاني، البرتغال في المركز الرابع، ومن المقرر أن يتأهل أول 4 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.