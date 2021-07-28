شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني : المنتخب سيعود لطريقته المعتادة أمام البرازيل والضغوط على المنافس أكبر - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الأوليمبي سيعود لطريقته المعتادة في مواجهة البرازيل المقبلة، والتي تأتي ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وهي الطريقة التي لعب بها أمام أسبانيا والأرجنتين قبل أن يتم تعديل الطريقة في مباراة أستراليا، وهي المباراة التي أحتاج الفراعنة فيها للفوز لضمان التأهل للدور التالي بعد الخسارة المفاجئة أمام الأرجنتين ، وقال سامي الشيشيني في تصريحات لتيلفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وعادل عقل :"الضغوط على البرازيل ستكون أكبر لكونه الأسم الأكبر والمرشح الاوفر حظاً، ولكن المفجأت واردة وفي حالة ظهورنا بالشكل المعتاد ستصبح فرصنا في الصعود كبيرة للمربع الذهبي وهو الأمر الذي سيكون بمثابة الأنجاز الكبير"

وتابع سامي الشيشيني لتليفزيون الخليج 365 :" أرى أن الجيل الحالي رائع وقادر على تحقيق انجازات كبيرة لمنتخبنا الأوليمبي وبالطبع بعد تصعديهم للمنتخب الاول سيكون لهم شأن كبير وسيكونوا قادرين على تمثيل مصر بأفضل شكل"

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ووجه غريب الشكر للاعبي المنتخب بعد الأداء الرجولي في مباريات الدور الأول وخبرة اللاعبين الكبار محمد الشناوي و أحمد حجازي و الونش و رمضان صبحي ، مؤكداً ان مباراة البرازيل صعبة ولكنه يلعب للفوز.