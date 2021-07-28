شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى والونش يهنئان زملائهم بعد التأهل لدور الـ8 للأولمبياد: لاعيبه رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أحمد حجازى، مدافع المنتخب الأوليمبى المحترف فى صفوف أهلى جدة السعودى، زملائه اللاعبين بالمنتخب، بعد الفوز على استراليا، صباح اليوم، بهدفين دون رد، والتأهل للدور الثانى من بطولة أولمبياد طوكيو 2020، ومواجهة البرازيل ضمن مباريات دور الثمانية.



احتفال لاعبو المنتخب

ونشر حجازى، صورة باحتفال اللاعبين بالفوز من داخل غرف خلع الملابس، صحبها بتعليق: "مبروك يا رجالة مصر.. الحمد لله"، فيما أعاد الأخطبوط محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى والنادى الأهلى، نشر الصورة أيضا، صحبها بتعليق: "الحمد لله"



الشناوى

كما حرص محمود حمدى الونش، تهنئة زملائه قائلا عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله رب العالمين.. لاعيبه رجالة".



الونش

وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل فى عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل.



حجازى

أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 و عمار حمدى فى الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصرى فى الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمى المنتخب الأسترالى أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحى لكن دون ترجمة لأهداف، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالى على الكرة فى وسط ملعب الفراعنة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطنى الأولمبى مدينة مياجى صباح غد الخميس، بعد خوض مباراة استراليا فى ختام المجموعة الثالثة بالدورة الأولمبية متوجهة إلى مدينة طوكيو، حيث يواجه البرازيل السبت فى دور الثمانية يوم السبت المقبل بتمام الثانية عشر ظهرا، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.