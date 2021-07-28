شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: كنا نثق فى التأهل لربع نهائى الأولمبياد بعد مباراة الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رمضان صبحي جناح المنتخب الأولمبى، عن سعادته وافتخاره وسط زملائه الذين تحلوا بالمسئولية والروح الإيجابية، خلال مواجهة منتخب استراليا وتحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد المنتخب الأولمبى بطاقة التأهل لدور ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة البرازيل.

أضاف رمضان خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى إن جميع اللاعبين كان لديهم ثقة فى التأهل لربع النهائى رغم التعرض للخسارة من الأرجنتين بهدف دون رد، والتعادل فى البداية مع أسبانيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح غد الخميس، بعد خوض مباراة استراليا في ختام المجموعة الثالثة بالدورة الأولمبية متوجهة إلى مدينة طوكيو من مدينة سايتاما حيث كانت تقام منافسات المجموعة الثالثة، على أن يواجه البرازيل السبت فى دور الثمانية يوم السبت المقبل بتمام الثانية عشر ظهرا، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.