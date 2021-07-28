شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: كنا نثق فى التأهل لربع نهائى الأولمبياد بعد مباراة الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب رمضان صبحي جناح المنتخب الأولمبى، عن سعادته وافتخاره وسط زملائه الذين تحلوا بالمسئولية والروح الإيجابية، خلال مواجهة منتخب استراليا وتحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد المنتخب الأولمبى بطاقة التأهل لدور ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة البرازيل.
أضاف رمضان خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى إن جميع اللاعبين كان لديهم ثقة فى التأهل لربع النهائى رغم التعرض للخسارة من الأرجنتين بهدف دون رد، والتعادل فى البداية مع أسبانيا بدون أهداف.
وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.