شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: مصر أقوى منتخبات الأولمبياد وقدمنا أداء جيدا أمام الأرجنتين رغم الخسارة - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الأوليمبي أن الفراعنة هم أقوى المنتخبات المشاركة في الأولمبياد، وذلك بعد نجاحهم في التأهل لربع النهائي والتفوق على منتخبات كبيرة كالأرجنتين واستراليا ، وقال حمادة صدقي في تصريحات لتيلفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وعادل عقل :"المنتخب قدم أداء جيد أمام الأرجنتين رغم الخسارة أمامه بهدف نظيف ..التوفيق لم يحالف الفراعنة في هذه المباراة ولكن سرعان ما نجح أبناء شوقي غريب في استعادة التوازن أمام استراليا والنجاح في الصعود"

وتابع حمادة صدقي في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 أنه متفاءل قبل مواجهة السامبا، خاصة وان الضغوط على لاعبي منتخبنا ستكون أقل خاصة وأن البرازيل وفقاً للتاريخ هم الأقرب للصعود، ولكن المفاجأت واردة حال تقديم اللاعبين لمستواهم المعهود"

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ووجه غريب الشكر للاعبي المنتخب بعد الأداء الرجولي في مباريات الدور الأول وخبرة اللاعبين الكبار محمد الشناوي و أحمد حجازي و الونش و رمضان صبحي ، مؤكداً ان مباراة البرازيل صعبة ولكنه يلعب للفوز.