بث مباشر | مشاهدة مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في الدور التأهيلي لدوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في إياب الدور التأهيلي لدوري ابطال اوروبا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة جالطة سراي وايندهوفن في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب تورك تيليكوم آرينا بمدينة اسطنبول في تركيا.

وتنقل مباراة جالطة سراي وايندهوفن في الدور التأهيلي لبطولة دوري أبطال أوروبا على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “بلال علام”، كما تنقل على قناة آرينا سبورت 2 الصربية وقناة سبورت سمارت التركية بالأضافة الى قناة سبورت 1 الألمانية وقناة آرينا سبورت 5 الكرواتية.

وان آيندهوفن الهولندي قد اكتسح نظيره جالطة سراي التركي بـ 5 أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب فيليبس بهولندا الأسبوع الماضي.

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة بالنسبة للمهاجم المصري “مصطفى محمد” الذي شارك كبديل في مباراة الذهاب قبل النهاية بقليل مع فريقه غلطة سراي والذي يقود الفريق في لقاء الإياب على أمل قيادته لتخطي هذا الدور لمواصلة طريقه نحو التأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا والظهور بين الكبار للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز جالاتا سراي لآخر مرة على ايندهوفن يوم 30 اكتوبر 2001 بهدفين دون رد، في مرحلة دور المجموعات الأولى، وضمت المجموعة آنذاك نانت الفرنسي ولاتسيو الايطالي.