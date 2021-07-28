صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يفكر في التعاقد مع منبوذ برشلونة

يفكر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، في إراحة ناديه السابق برشلونة من صداع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، من خلال التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي 2021.

ويرغب بيب جوارديولا في التعاقد مع قلب دفاع جديد يدعم صفوف فريقه في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل المدافع الإسباني إيريك جارسيا بعد نهاية عقده نحو نادي برشلونة، وذلك من أجل توفير البدلاء التي تساعد في المنافسة على كافة الألقاب.

في الوقت ذاته، يرفض بيب جوارديولا صرف مبالغ طائلة في ضم مدافع جديد، حيث يضع تركيزه في صرف الأموال المتاحة على ضم كلًا من جاك جريليش من أستون فيلا، وهاري كين من توتنهام، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن جوارديولا يرى أن صامويل أومتيتي قد يكون حلًا مؤقتًا، خاصةً في ظل ترحيب نادي برشلونة برحيله هذا الصيف.

برشلونة لديه استعداد للموافقة على أي عرض يُقدم لصامويل أومتيتي فقط في سبيل التخلص من راتبه الضخم من أجل حل أزمة تخطي حاجز رواتب رابطة الدوري الإسباني من أجل تجديد عقد ميسي.

وأشار الصحيفة، إلى أن أومتيتي مُصر لإتمام عقده للنهاية، والذي ينتهي في 2023، ويسعى لإقناع مدربه الهولندي رونالد كومان بالبقاء، لكن إدارة النادي لا يرون سوى التخلص منه من أجل تقليل الأجور.

وشارك أومتيتي صاحب الـ28 عامًا في أول مباراتين وديتين للفريق، ضمن التحضيرات للموسم الجديد ضد ناستيك وجيرونا، وظهر بشكل جيد.