الامارات | اتحاد الكرة يعتمد المشاركات الرسمية للمنتخبات ويطلع على تقرير استراتيجية 2038

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد المشاركات الرسمية للمنتخبات ويطلع على تقرير استراتيجية 2038 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعه التاسع عشر عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة الأعضاء والأمين العام للاتحاد. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته الافتتاحية أن اتحاد الكرة سيواصل العمل من أجل تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038 بالتعاون مع الأندية وبقية القطاعات والمؤسسات الرياضية، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارات واللجان تستحق التقدير, مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين جميع الأطراف.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدور الكبير الذي تلعبه الجهات المختصة في الدولة التي صاغت بروتوكل احترازي مميز ودقيق وواقعي من أجل سلامة المجتمع , وهذا النجاح ساعد اتحاد الكرة على تنظيم العديد من البطولات المحلية والخارجية واستضافة معسكرات منتخبات عربية وأجنبية بسبب نجاعة البروتوكل ووجود البنى التحتية المتينة المناسبة.

واعتمد المجلس المشاركات الرسمية لمنتخباتنا الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية التي ستقام العام الجاري وهي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً ( مواليد 1999 ) للفترة من 4 إلى 12 أكتوبر بالمملكة العربية السعودية ، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في الدولة للفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للناشئين ( مواليد 2006 ) للفترة من 20 إلى 28 نوفمبر بالصين.

كما تم الاطلاع على برنامج إعداد منتخبنا للكرة الشاطئية استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا 2021 والذي بدأ منذ فترة بتجمعات داخلية وخارجية والمشاركة في البطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي, وكذلك بطولة كأس أوكرانيا والمعسكرات المقبلة التي سيتخللها لعب مباريات ودية أمام منتخبات قوية ، وأشاد المجلس بجهود لجنة كرة القدم الشاطئية في تطوير اللعبة ونشرها بشكل أكبر من خلال إقامة البطولات المحلية.

واطلع على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكر منتخبنا الوطني الأول المقرر في صربيا للفترة من 6 إلى 13 أغسطس استعداداً لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ,التي ستنطلق ابتداءً من يوم 2 سبتمبر المقبل، حيث وجه مجلس الإدارة بتوفير كل عناصر النجاح لبرنامج تحضيرات الأبيض للتصفيات لضمان الظهور المميز وتحقيق النتائج الإيجابية.

كما تم الاطلاع على تقارير المعسكرات الخاصة بمنتخباتنا الوطنية التي أقيمت خلال الفترة الماضية استعداداً للبطولات الكروية المقبلة وهي المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً، ومنتخب الناشئين تحت 16 عاماً، وكذلك آخر المستجدات المتعلقة بمراكز التدريب والكوادر الفنية والبرامج التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع المراحل السنية والارتقاء بها.

وبالنسبة لمنتخب الكرة النسائية، اعتمد المجلس برنامجه استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022، حيث سيقام معسكر داخلي بدبي للفترة من 4 إلى 25 أغسطس ولعب أربع مباريات ودية خلال هذه الفترة أمام منتخب البحرين ومنتخب المالديف، علما أن منتخبنا للسيدات سيلعب ضمن المجموعة الرابعة مع لبنان و غوام وماينيمار وستقام المباريات في لبنان.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة بالمسابقات التي سينظمها الاتحاد في الموسم الكروي الجديد ، وعلى تقرير تنفيذ استراتيجة كرة القدم ورؤية 2038 حسب الجدول الزمني لجميع المشاريع وهي المنتخبات الوطنية والمشاركات الكروية والأندية المحترفة والحكام والأنشطة التجارية ومشاركة الجماهير والتواجد الدولي وعوامل التمكين وغيرها.

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