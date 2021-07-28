الامارات | لاعب الجيل الذهبي العراقي ينتقد إبعاد كاتانيتش.. "لن نتأهل لكأس العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجيل الذهبي العراقي ينتقد إبعاد كاتانيتش.. "لن نتأهل لكأس العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس نادي الطلبة العراقي ولاعب الجيل الذهبي لاسود الرافدين باسم عباس إن منتخب بلاده لن يتأهل لكأس العالم المقبلة بسبب التأخر في التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب بعد استقالة السلوفيني كاتانيتش إثر تأخر دفع مستحقاته المالية لستة اشهر.

وقال عباس في حديثه لصحيفة "ان سبورت" العراقية: "قرار ابعاد كاتانتش غير مدروس وخاطيء لأن الوقت الحاضر غير مناسب لذلك، والمدرب الجديد لن يوصلنا لكأس العالم، وإبعاده قاد إلى حالة من التخبط بعدما اعد الفريق لثلاث سنوات".

وسبق للدولي السابق باسم عباس اللعب مع منتخب العراق الذي فاز مع اسود الرافدين بكأس اسيا 2007 بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

وفي سياق البحث عن مدرب جديد ذكرت وسائل اعلام عراقية ان المدرب البرتغالي كيروش اغلق هواتفه جميعها مما صعب على اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم التواصل معه للرد على عرض قدمته له لتدريب اسود الرافدين.

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