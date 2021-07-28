الامارات | حصاد الأربعاء لميداليات أولمبياد طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأربعاء لميداليات أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي نتائج النهائيات الـ 23 التي سجلت الاربعاء 28 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس:

رجال



سباحة

200 م فراشة

ذهبية: المجري كريستوف ميلاك

فضية: الياباني تومورو هوندا

برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو



تتابع أربع مرات 200 م

ذهبية: بريطانيا

فضية: روسيا

برونزية: أستراليا



جمباز

المسابقة الكاملة

ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو

فضية: الصيني روتانغ جياو

برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني



غطس

منصة متحركة 3 م (زوجي)

ذهبية: الصين

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: ألمانيا



جودو

-90 كلغ

ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري

فضية: الألماني إدوارد تريبل

برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف

برونزية: المجري كريستيان توت



أثقال

وزن 73 كلغ

ذهبية: الصيني جيونغ شي

فضية: الفنزويلي خوليو روبين مايورا بيرنيا

برونزية: الإندونيسي رحمت إروين عبدالله



تجذيف

زوجي بمجذافين

ذهبية: فرنسا

فضية: هولندا

برونزية: الصين

رباعي

ذهبية: أستراليا

فضية: رومانيا

برونزية: إيطاليا

رباعي بمجذافين

ذهبية: هولندا

فضية: بريطانيا

برونزية: أستراليا



دراجات

سباق الطرق ضد الساعة

ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش

فضية: الهولندي توم دومولين

برونزية: الأسترالي روهان دنيس



رجبي

ذهبية: فيجي

فضية: نيوزيلندا

برونزية: الأرجنتين



مبارزة

الحسام (فرق)

ذهبية: كوريا الجنوبية

فضية: إيطاليا

برونزية: المجر



سلة

3*3

ذهبية: لاتفيا

فضية: روسيا

برونزية: صربيا



سيدات



سباحة

200 م حرة

ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس

فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ

برونزية: الكندية بيني أوليكسياك

200 م متنوعة

ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي

فضية: الأميركية أليكس والش

برونزية: الأميركية كايت دوغلاس

1500 م حرة

ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي

فضية: الأميركية إريكا ساليفان

برونزية: الألمانية ساره كوهلر



جودو

-70 كلغ

ذهبية: اليابانية شيزورو أراي

فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس

برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا

برونزية: الهولندية ساني فان دايكي



سلة

3*3

ذهبية: الولايات المتحدة

فضية: روسيا

برونزية: الصين



تجذيف

زوجي بمجذافين

ذهبية: رومانيا

فضية: نيوزيلندا

برونزية: نيوزيلندا

رباعي

ذهبية: أستراليا

فضية: هولندا

برونزية: إيرلندا

رباعي بمجذافين

ذهبية: الصين

فضية: بولندا

برونزية: أستراليا

دراجات

سباق الطرق ضد الساعة

ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن

فضية: السويسرية مارلين روسير

برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين



فروسية

ترويض

ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل

فضية: الألمانية إيزابيل فيرت

برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان