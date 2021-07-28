الامارات | حصاد الأربعاء لميداليات أولمبياد طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأربعاء لميداليات أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي نتائج النهائيات الـ 23 التي سجلت الاربعاء 28 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس:
رجال
سباحة
200 م فراشة
ذهبية: المجري كريستوف ميلاك
فضية: الياباني تومورو هوندا
برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو
تتابع أربع مرات 200 م
ذهبية: بريطانيا
فضية: روسيا
برونزية: أستراليا
جمباز
المسابقة الكاملة
ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو
فضية: الصيني روتانغ جياو
برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني
غطس
منصة متحركة 3 م (زوجي)
ذهبية: الصين
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: ألمانيا
جودو
-90 كلغ
ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري
فضية: الألماني إدوارد تريبل
برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف
برونزية: المجري كريستيان توت
أثقال
وزن 73 كلغ
ذهبية: الصيني جيونغ شي
فضية: الفنزويلي خوليو روبين مايورا بيرنيا
برونزية: الإندونيسي رحمت إروين عبدالله
تجذيف
زوجي بمجذافين
ذهبية: فرنسا
فضية: هولندا
برونزية: الصين
رباعي
ذهبية: أستراليا
فضية: رومانيا
برونزية: إيطاليا
رباعي بمجذافين
ذهبية: هولندا
فضية: بريطانيا
برونزية: أستراليا
دراجات
سباق الطرق ضد الساعة
ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش
فضية: الهولندي توم دومولين
برونزية: الأسترالي روهان دنيس
رجبي
ذهبية: فيجي
فضية: نيوزيلندا
برونزية: الأرجنتين
مبارزة
الحسام (فرق)
ذهبية: كوريا الجنوبية
فضية: إيطاليا
برونزية: المجر
سلة
3*3
ذهبية: لاتفيا
فضية: روسيا
برونزية: صربيا
سيدات
سباحة
200 م حرة
ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس
فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ
برونزية: الكندية بيني أوليكسياك
200 م متنوعة
ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
فضية: الأميركية أليكس والش
برونزية: الأميركية كايت دوغلاس
1500 م حرة
ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي
فضية: الأميركية إريكا ساليفان
برونزية: الألمانية ساره كوهلر
جودو
-70 كلغ
ذهبية: اليابانية شيزورو أراي
فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس
برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا
برونزية: الهولندية ساني فان دايكي
سلة
3*3
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: روسيا
برونزية: الصين
تجذيف
زوجي بمجذافين
ذهبية: رومانيا
فضية: نيوزيلندا
برونزية: نيوزيلندا
رباعي
ذهبية: أستراليا
فضية: هولندا
برونزية: إيرلندا
رباعي بمجذافين
ذهبية: الصين
فضية: بولندا
برونزية: أستراليا
دراجات
سباق الطرق ضد الساعة
ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
فضية: السويسرية مارلين روسير
برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين
فروسية
ترويض
ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل
فضية: الألمانية إيزابيل فيرت
برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان