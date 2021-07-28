شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهنئ المنتخب الأولمبى وثلاثى فريقه بالتأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى بيراميدز على تهنئة المنتخب الوطنى الأولمبى بالتأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على استراليا بنتيجة 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك: "تهانينا لمنتخبنا الأولمبي بعد تأهله إلى دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو بمشاركة لاعبينا رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل".



بيراميدز

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل بتمام الثانية عشر ظهرا، فى دور الثمانية لاوليمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي، وأحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.