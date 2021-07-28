شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد المقصريين فى المصري البورسعيدي بالاستبعاد لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الجهاز الفني للمصري البورسعيدي، لاعبى فريقه باستبعاد المقصرين من المباريات لنهاية الموسم حال التقصير في التدريبات أو في تقديم المجهود خلال المباريات المتبقية للفريق بالدورى.

واتفق على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي مع مجلس الإدارة على تغليظ العقوبات في الفترة المقبلة، حيث عقد ماهر اجتماع مع مسئولى المصرى وتم خلاله اتهام بعض اللاعبين بالتقصير وارجع لهم التسبب في تراجع النتائج.

واتفق مسئولو النادي المصرى مع على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدى على تسليم التقرير الفني باحتياجات الفريق للموسم المقبل، في النصف الأول من أغسطس المقبل.

وجاء طلب إدارة المصري من المدير الفني حتى يملك مجلس النادي الوقت الكافي لتحديد ميزانية الانتقالات الصيفية وكذلك وجود بدائل للاعبين المطلوبين حال تمسك أنديتهم بهم.

توصل مسئولو المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية رئيس النادى لاتفاق مبدئى مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى، على التجديد وتوقيع عقد جديد يضمن استمرار ماهر مع الفريق البورسعيدي لمدة موسم جديد.