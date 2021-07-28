شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الفراعنة بعد التأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، المنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي نجح في التأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على استراليا بنتيجة 2-0 في أخر مباريات دور المجموعات واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متفوقا على منتخب الأرجنتين ومنتخب إستراليا.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للاعبي المنتخب الأولمبي والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب واللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ أحمد مجاهد والجماهير المصرية على الفوز على منتخب إستراليا وأيضا النجاح في التأهل لدور الثمانية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنايته للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بأن يوفق في خطوته القادمة في مواجهة دور الثمانية ويستكمل مشواره النجاح في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .