شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن تألق محمد الشناوي فى أوليمبياد طوكيو: سوبر شنو صمام الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على الإشادة بتألق حارس مرماها النجم محمد الشناوي، مع المنتخب الأوليمبي في اوليمبياد طوكيو، وبالتحديد في مباراة اليوم امام منتخب استراليا التي تألق فيها وانتهت بفوز المنتخب المصري بثنائية نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، صورة لكابتن فريقها عبر حسابها بموقع تويتر، وكتبت تغزلاً في الشناوي : "سوبر شنو صمام الأمان".

وضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي في شباك نظيره الاسترالي، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .