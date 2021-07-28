شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحقق من انضمام فرجاني ساسي لتدريبات الدحيل تمهيدا للشكوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك معلومات تؤكد انضمام التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق لتدريبات الدحيل القطري في سرية شديدة ودون إعلان الطرفان عن ذلك.

ووفقا للمعلومة المتداولة داخل نادي الزمالك فأن فرجاني ساسي أنهي إجراءات انتقاله بشكل رسمي لنادي الدحيل لكن الأخير يؤجل الإعلان رسميا عن الصفقة انتظارا لانتهاء الموسم الكروي في مصر حتى لا يكون طرفا في الأزمة القائمة بين اللاعب والزمالك.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوي ضد أي نادي يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي بداعي ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروي الحالي وانتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.

وقرر مسئولو الزمالك التحقق من معلومة انضمام فرجاني ساسي لتدريبات الدحيل سرا وحال التأكد من ذلك سيتم تقديم شكوي رسمية ضد النادي القطري مصحوبة بما يؤكد تواجد اللاعب مع الدحيل دون أذن الزمالك.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب، الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد أن الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه بالمدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الأبيض سيطالب في شكواه منع نادي فرجاني ساسي الجديد من قيد أي لاعبين سواء فرجاني ساسي أو غيره بسبب تعاقده مع لاعب لا يزال مرتبط بعقد مع الزمالك.