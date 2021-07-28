شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يشكو من غموض مصير مواجهة الأهلي بعد تأهل المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، فى حدوث ارتباكا كبير في صفوف وادى دجلة، لغموض مصير مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 2 اغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق دجلة في تصريحات خاصة لليوم السابع: "علمنا من مصادر مقربة من اتحاد الكرة نية لجنة المسابقات تأجيل المباراة، اجريت عدة اتصالات بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة لكني لم اتوصل أليه، وما زال الغموض يحاصرنا".

وتابع عبد الواحد: "من المفترض ان ندخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا للمباراة، لان التأجيل سيترتب عليه الغاء التحضيرات القائمة، نريد حسم هذا الجدل ومعرفة مصير اللقاء مع الأهلي".

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.