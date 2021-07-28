شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الفراعنة فى مواجهة السامبا.. 4مباريات قوية جمعت مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي حامل الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

فوز ودي للفراعنة علي البرازيل :

كان المنتخب الأولمبي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب البرازيلي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في 17 نوفمبر الماضي على استاد القاهرة، ويعد هذا الفوز هو الأول للفراعنة في تاريخ مواجهة الفريقين، على مستوى جميع المنتخبات والأعمار السنية المختلفة.

4 مواجهات رسمية جمعت الفراعنة مع المنتخب البرازيلي، خسر المنتخب الوطني مباراتين وتعادل في مباراتين.

التعادل في أولمبياد 1964

حقق منتخب مصر لكرة القدم إنجازًا أسطوريًا باحتلال المركز الرابع في أولمبياد «طوكيو 1964» وكانت البداية أمام المنتخب البرازيلي، تعادل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي في بداية مشواره بدور المجموعات بنتيجة 1-1 وبهدف متأخر سجله خليل محمد شاهين في الدقيقة 88.

الهزيمة في كأس العالم للقارات 2009

بعد تألق منتخب مصر وتحقيقه لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008، اصطدم بمنتخب البرازيل في كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا، تقدم المنتخب البرازيلي بهدف قبل أن يتعادل الفراعنة سريعًا برأسية محمد زيدان، وبعدما أصبحت النتيجة تشير إلى تقدم السيلساو 3-1، قدم الفراعنة أفضل أداء في مشوارهم وسجل محمد شوقي ومحمد زيدان هدفين لتصبح النتيجة 3-3 حتى اللحظات الأخيرة، ضربة جزاء ارتكبها أحمد المحمدي قضت على آمال الفراعنة في الخروج بنتيجة إيجابية لتنتهي المباراة بفوز البرازيل 4-3.

تعادل في كأس العالم للشباب 2011

التقى الفراعنة بالسامبا في الجولة الأولى خلال دور المجموعات من كأس العالم للقارات وتقدمت البرازيل أيضاً كالعادة بهدف لدانيلو بعد 12 دقيقة لكن عمر جابر لاعب الزمالك منح المصريين التعادل بعد مرور 26 دقيقة في المباراة التي أقيمت على ملعب روبيرتو ميلينديز في حضور 45 ألف متفرج تحت قيادة الحكم كونت ساكير.

أولمبياد لندن 2012

فازت البرازيل بصعوبة بالغة على مصر 3-2 ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميلينيوم" في كارديف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن أولمبياد لندن 2012.