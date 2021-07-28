شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتوجه إلى طوكيو غدًا لمواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح غد الخميس، بعد خوض مباراة استراليا في ختام المجموعة الثالثة بالدورة الأولمبية متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل السبت فى دور الثمانية يوم السبت المقبل بتمام الثانية عشر ظهرا .

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لاوليمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.