شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتوجه إلى طوكيو غدًا لمواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح غد الخميس، بعد خوض مباراة استراليا في ختام المجموعة الثالثة بالدورة الأولمبية متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل السبت فى دور الثمانية يوم السبت المقبل بتمام الثانية عشر ظهرا .
وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.