شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي بعد التأهل لدور الـ 8 فى أوليمبياد طوكيو: رجااااالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمار حمدي، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، على الاحتفال بتأهل المنتخب اليوم، بالفوز على منتخب استراليا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من اوليمبياد طوكيو.

ونشر حمدي، صورة له من احتفاله بتسجيل الهدف الثاني عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب " الحمد الله علي الصعود، رجااااالة".

وضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي في شباك نظيره الاسترالي، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .