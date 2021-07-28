شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على منح الفرصة لوالتر بواليا لقيادة هجوم الاهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على منح الفرصة للاعبه والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الاحمر فى مباراة أسوان بالدوري وذلك بعد نجاجه فى تسجيل هدف الفوز للأهلى فى شباك الانتاج الحربى بالدقائق الاخيرة من عمر أخر مباراة خاضها بالدوري.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الاداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط في الدوري والمنافسة على استعادة صدارة الدوري من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالي والـ43 في تاريخه، لاسيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.