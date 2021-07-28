شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وسجدة للاعبى المنتخب الأوليمبي بعد التأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل ، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .

دخل اللاعبين والجهاز في حالة فرحة هستيرية بعد التأهل مع منتخب أسبانيا لدور الـ8 ، وقام اللاعبين بسجدة شكر وسط الملعب ، بينما سيطر الحزن والبكاء على لاعبي استراليا.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

أهدر صلاح محسن مهاجم منتخب مصر الأوليمبي فرصتين للمنتخب أمام استراليا في المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو .

مع بداية الشوط الثاني لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام استراليا شهد اللقاء سيطرة واستحواذ من قبل لاعبي منتخب استراليا على أمل تعديل النتيجة بعد إنتهاء الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد في الشوط الأول.

شهدت الدقيقة 62 فرصة خطيرة لمنتخب مصر الأوليمبي عن طريق رمضان صبحي تصدى لها حارس المنتخب الأسترالي ببراعة قبل أن تصطدم بيد رمضان ضمن مباريات الجولة الثالثة لاوليمبياد طوكيو 2021.

تصدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي بطريقة رائعة ويمنع هدف مؤكد لمنتخب أستراليا في الدقيقة 77 ، ويتصدى لأكثر من هدف مؤكد.

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بتشكيل مكون من : محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.

وشهد تشكيل المنتخب عدة تغييرات تمثلت في الآتي :

-عودة طاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيا بعد مشاركته في المباراة الأولى أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي ، ثم شارك إحتياطي في المباراة الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني .

-صلاح محسن يظهر أساسيا للمرة الأولى في الاوليمبياد بعد أن كان إحتياطيا في مباراتي اسبانيا و الأرجنتين.

-عودة عمار حمدي للدكة بعد أن كان أساسيا في مباراة الأرجنتين ، و إحتياطيا في مباراة اسبانيا.

-الدفع برباعي هجومي متمثل في رمضان صبحي و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و أحمد ريان لتحقيق الفوز أمام أستراليا .

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كلاً من : محمد صبحي و عمار حمدي و ناصر ماهر و إبراهيم عادل و إمام عاشور و أحمد رمضان بيكهام و ناصر منسي.