شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: أكرم توفيق فريق بمفرده وهذا موقفى من استبعاد صلاح محسن - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني نجم الكرة المصرية السابق أن أكرم توفيق لاعب منتخبنا الأوليمبي نجم رائع ويساوي فريق بمفرده حيث نجح في اللعب بمفرده في وسط الملعب امام استراليا وكان له دور محوري وتكتيكي رائع، وقال سامي الشيشيني في تصريحات لتيلفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وعادل عقل :" أكرم توفيق نضج بشكل كبير وسيكون له شأن كبير في المستقبل..أرى أن صلاح محسن أخطأ باعتراضه على التغيير ولكن لا أحبذ استبعاده من المشاركة ولابد من اعتذاره للجهاز الفني وتغريمه قبل تواجده في مواجهة الرازيل المقبلة"

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ووجه غريب الشكر للاعبي المنتخب بعد الأداء الرجولي في مباريات الدور الأول وخبرة اللاعبين الكبار محمد الشناوي و أحمد حجازي والونش و رمضان صبحي ، مؤكداً ان مباراة البرازيل صعبة ولكنه يلعب للفوز.