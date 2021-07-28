شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: المنتخب تأهل رغم وقوعه فى مجموعة الموت والشناوي حارس ثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الأوليمبي تأهل رغم وقوعه في مجموعة الموت، والتي ضمت معه منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا لينجح في الصعود مع الماتادور الأسباني على حساب راقصي التانجو ومنتخب أستراليا القوي ، وقال سامي الشيشيني في تصريحات لتيلفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وعادل عقل :" المنتخب قدم أداء جيد ونجح اللاعبون في تقديم أوراق اعتمادهم كنجوم كبار يمثلون مستقبل الكرة المصرية في السنوت المقبلة.

وتابع الشيشيني في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 :"الشناوي حارس ثقيل ورجح كفة الفراعنة في كل المباريات خاصة مواجهة أستراليا ونجح في انقاذ أكثر من هدف والنتيجة تشير لتقدم الفراعنة بهدف واحد، ليفتح الطريق أمام مضاعة النتيجة وتحقيق الفوز الهام في النهاية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ووجه غريب الشكر للاعبي المنتخب بعد الأداء الرجولي في مباريات الدور الأول وخبرة اللاعبين الكبار محمد الشناوي و أحمد حجازي و الونش و رمضان صبحي ، مؤكداً ان مباراة البرازيل صعبة ولكنه يلعب للفوز.