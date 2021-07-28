شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف رباعى الأهلي من تجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انشغال الأهلي بمبارياته في الدوري ومحاولته حصد كل النقاط المتبقية من أجل تعزيز موقفه في الحفاظ على اللقب، إلا أن الإدارة الحمراء تعكف على الانتهاء من تجديد عقود أكثر من لاعب قاربت عقودهم على الانتهاء وأبرزهم عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن وجونيور أجايي.

وقطعت إدارة الأهلي شوطا كبيرا من المفاوضات مع الرباعي من أجل تجديد عقودهم في الفترة القادمة بعد التوصل لاتفاق بشأن الأمور المالية في عقود اللاعبين ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة قبل الانتهاء من هذا الملف والإعلان عن تجديد عقود الرباعي سالف الذكر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقود كل اللاعبين من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق الأحمر، والاحتفاظ بالركائز الأساسية في صفوف النسور الحمر لفترات طويلة، لاسيما بعدما نجحت الإدارة في تجديد عقد أكثر من لاعب مثل محمد شريف وحمدي فتحي وعلي لطفي وغيرهم من اللاعبين.

وتترقب إدارة الأهلي الوقت المناسب لحسم ملف تجديد عقود الرباعي معلول والسولية وصلاح وأجايي، في ظل انشغال الفريق الأحمر بخوض مبارياته في الدوري، وقد يتم الإعلان عن تجديد عقودهم فور الانتهاء من منافسات الموسم الحالي وحسم موقف الأهلي بالدوري.

ولا تستعجل إدارة الأهلي في الإعلان عن تجديد عقود بعض اللاعبين، لاسيما وأنه يتبقى موسم في عقد كل لاعب، وترى أنه من الأفضل تأجيل الإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف لنهاية الموسم خشية من تشتيت تركيز اللاعبين في بطولة الدوري، والتي ينافس الأهلي بقوة على الاحتفاز بلقبها للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.