شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. بسمة السلاموني لاعبة الترايثلون تغادر اليابان للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بسملة السلاموني لاعبة منتخب مصر للترايثلون طوكيو عائدة إلى مصر برفقة أحمد سلامة المدير الفني لمنتخب مصر للترايثلون بعد انتهاء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. استقبل أعضاء مجلس إدارة الصيد والادارة التنفيذية ولجنة التايكوندو بنادى الصيد أبطال مصر الاوليمبين هداية ملاك وسيف عيسى المتوجين ببرونزيتين باولمبياد طوكيو فى انجاز جديد يضاف الى انجازات الرياضة المصرية ونادى الصيد وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وصول ثنائي التايكوندو عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار عقب وصولهم علي متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303 القادمة من العاصمة القطرية. وقرر مجلس إدارة الصيد تكريم الثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية .