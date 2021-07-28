شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: رمضان صبحي محور أداء المنتخب وقادرون على تخطي السامبا - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق أن رمضان صبحي مهاجم بيراميدز يعد محور أداء المنتخب الأوليمبي وأهم مواطن خطورته الهجومية، فالوقت الذي يستفيق فيه الجناح الدولي ينشط منتخبنا بالكامل ، وقال حمادة صدقي في تصريحات لتيلفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وعادل عقل :" رمضان لاعب كبير ويمثل فارق كبير في خطة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا وكان له دور كبير في صعود الفراعنة للدور التالي، خاصة بعد تألقه في المباراة الثالثة أمام استراليا وصنع الهدف الأول لأحمد ريان"

وتابع حمادة صدقي في تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 أن المنتخب قادر على تخطي عقبة البرازيل والصعود لنصف نهائي الأولمبياد، خاصة وأننا نملك جيل رائع معظم عناصره مميزة بالإضافة الى أن الثلاثي الكبير محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي والونش يمثلون اضافة كبيرة للفراعنة.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85، ووجه غريب الشكر للاعبي المنتخب بعد الأداء الرجولي في مباريات الدور الأول وخبرة اللاعبين الكبار محمد الشناوي و أحمد حجازي و الونش و رمضان صبحي ، مؤكداً ان مباراة البرازيل صعبة ولكنه يلعب للفوز.