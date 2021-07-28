شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يكتب التاريخ مع فراعنة الاوليمبى وينتظر رقما قياسيا أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد أحمد حجازى كابتن منتخب مصر الاوليمبى إلى المركز الثانى كأكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الاوليمبى فى مباراة استراليا فى ختام دور المجموعات بطوكيو 2020 والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 ، ليتأهل المنتخب الاوليمبى لدور الستة عشر بأوليمبياد طوكيو ويضرب موعداً مع منتخب البرازيل.

وبات أحمد حجازى على موعد مع انجاز فريد حال مشاركته فى مباراة منتخب البرازيل المقبلة حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهوراً فى الاوليمبياد..

وجاءت قائمة أكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى الاوليمبياد كالتالى:

* على الحسنى لاعب الأهلى والزمالك الأسبق .. 8 مباريات خلال ثلاث دورات ” إنفرس 20 وباريس 24 وأمستردام 28 ”

* محمد بدوى لاعب المصرى الأسبق .. 8 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* آمين الأسناوى لاعب اتحاد السويس الأسبق .. 7 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* رفعت الفناجيلى لاعب الأهلى الأسبق .. 7 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* أحمد حجازى لاعب الإسماعيلى الأسبق .. 7مباريات خلال دورتين ” لندن 2012 وطوكيو 2020 “

وتأهل منتخب الفراعنة، لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما تصدر راقصي السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.