شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يشيد بأداء الشناوي ويوجه رسالة للاعبين: استمروا يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بعد أدائه المميز في مباراة مصر وأستراليا بمنافسات الجولة الأخيرة في دور المجموعات، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليقود الفراعنة للفوز بنتيجة 2/0 والتأهل لربع النهائي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: يا ولد يا شناوي

أضاف: جيل رجال علي قدر المسئولية و دائماً في الموعد، مبروك تأهل منتخبنا الاولمبي عن جدارة لربع النهائي، استمروا في القتال يا أبطال، مصر كلها وراكم.



شريف اكرامي

وضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي في شباك نظيره الاسترالي، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .