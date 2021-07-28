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طوكيو 2020..مواعيد منافسات مصر غدا فى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الخميس ، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر  في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "الرماية و السباحة  والملاكمة و الجودو و الشراع و التجديف و السلاح " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية: 

الشراع

على بدوى ..فردى ليزر السباق الـ 7 ..5:05  صباحا 

خلود منسى .. فردى ليزر راديال السباق الـ 7 ..5:15 صباحا .

التجديف 

عبد الخالق البنا.. فردى اسكيف نصف نهائى .. 4:50 صباحا .

الجودو

رمضان درويش أمام بطل باكستان  فى وزن 100 كجم ..4 صباحا 

الملاكمة 

يسرى رزق أمام بطل كازاخستان  فى وزن + 91 كجم .. 11:51 صباحا.

 السباحة 

يوسف رمضان .. مسابقة 100 م فراشة ..12:51 صباحا .

الرماية 

ماجى العشماوى .. حفرة سيدات..2 صباحا 

عبد العزيز محيلبة .. حفرة رجال..2:50 صباحا 

أحمد زاخر .. حفرة رجال ..2:50 صباحا 

السلاح 

فريق سيدات الشيش ..3:50 صباحا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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