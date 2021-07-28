شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..مواعيد منافسات مصر غدا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الخميس ، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "الرماية و السباحة والملاكمة و الجودو و الشراع و التجديف و السلاح " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

على بدوى ..فردى ليزر السباق الـ 7 ..5:05 صباحا

خلود منسى .. فردى ليزر راديال السباق الـ 7 ..5:15 صباحا .

عبد الخالق البنا.. فردى اسكيف نصف نهائى .. 4:50 صباحا .

رمضان درويش أمام بطل باكستان فى وزن 100 كجم ..4 صباحا

يسرى رزق أمام بطل كازاخستان فى وزن + 91 كجم .. 11:51 صباحا.

السباحة

يوسف رمضان .. مسابقة 100 م فراشة ..12:51 صباحا .

ماجى العشماوى .. حفرة سيدات..2 صباحا

عبد العزيز محيلبة .. حفرة رجال..2:50 صباحا

أحمد زاخر .. حفرة رجال ..2:50 صباحا

فريق سيدات الشيش ..3:50 صباحا .