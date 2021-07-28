شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ماتريد معرفته عن تعاقد الأهلى مع أوجستى لقيادة فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى الاهلى، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد، وأبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق، ونستعرض فى السطور التالية كواليس هذا القرار..

س: من هو أوجستى بوش مدرب سلة الاهلى ؟

ج: ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

س: ماذا قدم أوجستى بوش مع الزمالك ؟

ج:وقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الزمالك حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، كما فاز مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المحلي.

س: لماذا رحل أوجستى عن الزمالك ؟

ج: أوجستي أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيضن وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

س: ماهو راتب اوجستى مع الاهلى ؟

ج: من المقرر أن يحصل أوجستى على 15 الف يورو شهرياً، وهو يفوق المبلغ الذي كان يحصل عليه في الزمالك 3 مرات.

س: متى يقود اوجستى سلة الاهلى ؟

ج: أوجستى سيصل القاهرة منتصف شهر أغسطس المقبل لتولي المسئولية الفنية لفريق السلة الأحمر.