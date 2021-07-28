شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،دونجا يضحى من أجل الزمالك وشيكابالا كلمة السر .. اعرف التفاصيل، منتخب اليد يفوز على اليابان 33 / 29 فى أولمبياد طوكيو .

مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد..فيديو

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

منتخب اليد يفوز على اليابان 33 / 29 فى أولمبياد طوكيو

نجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا فى الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض 33 /29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.

دونجا يضحى من أجل الزمالك وشيكابالا كلمة السر .. اعرف التفاصيل

يتمسك نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أبدى النادي الأبيض رغبة قوية فى الحصول على خدمات اللاعب بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي.

مصدر فى بيراميدز: الزمالك لم يفاوضنا لضم رمضان صبحى

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

المصرى يتوصل لاتفاق مبدئى مع على ماهر للتجديد موسم آخر

توصل مسئولو المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية رئيس النادى لاتفاق مبدئى مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى، على التجديد وتوقيع عقد جديد يضمن استمرار ماهر مع الفريق البورسعيدي لمدة موسم جديد.

الأهلى يناقش عرض ألتاى التركى لضم ريان فى الصيف بدأ مسئولو النادى الأهلى فى مناقشة العرض المقدم من نادى ألتاى إزمير التركى للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، من أجل تحديد موقفه من التخلى عن خدمات مهاجمه المعار إلى نادى سيراميكا فى الموسم الحالي أو عودته للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

كارتيرون يتمسك بعودة مصطفي فتحي ويمنح الإدارة حرية تحديد مصير اوناجم

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.

موسيماني يمنح أجاي الفرصة الأخيرة فى الأهلي