الامارات | حرم أستراليا من 7 فرص للتسجيل.. الشناوي سبب فرحة مصر في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أستراليا من 7 فرص للتسجيل.. الشناوي سبب فرحة مصر في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي منتخب مصر الاولمبي الأنظار في مباراة الفراعنة أمام أستراليا، وقاد بلاده إلى الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بالفوز على أستراليا بهدفين دون رد، ضمن المجموعة الثالثة.

وتمكن الشناوي، من التصدي إلى سبعة فرص مُحققة للفريق الأسترالي للتسجيل، سنحت له في الشوط الثاني، أبعدها ببراعة فائقة ليُحافظ في الأخير على نظافة شباكه، ويمنح مصر بطاقة التأهل رفقة المنتخب الاسباني.

وقدم الشناوي أداء ملفتاً طوال المباراة وأسهم في فوز المنتخب المصري الذ أظهر بدوره أداءً أفضل مقارنة بما ظهر عليه أمام المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، بعد أن تحرر مدربهم الوطني، شوقي غريب من الحذر الدفاعي أمام "الماتادور" و"التانغو"، إذ دخل الفراعنة لقاء الكنغارو باندفاعة هجومية واضحة وكان بوسع مهاجمه صلاح محسن أن يُسجل عند الدقيقة الخامسة من مواجهة مع الحارس جلوفير، الا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وظلت المحاولات المصرية مستمرة على دفاعات استراليا الذي عانى من مشكلات عدة خصوصاً من على الأطراف لكن كافة المحاولات باءت بالفشل، حتى تمكن رمضان صبحي من القيام بمجهود فردي مميز من جهة اليسار مراوغا المُدافع روفليس من بين قدميه ومنح أحمد ياسر ريان كرة على طبق من ذهب لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وتبدل الحال في شوط المباراة الثاني، اذ ظهرت خطورة الفريق الأسترالي بشكل متكرر، على مرمى الحارس محمد الشناوي الذي كان نجما فوق العادة ودافع عن مرماه ببسالة.

وبدأ تألق الشناوي بتصدية لتسديدة جينراو، محافظا على نظافة شباكه، خصوصاً عندما تصدى لتسديدة ميكالفي الذي وضعها في مكان صعب ليبعدها الحارس المصري بأطراف أصابعه إلى ركنية، وفي كرة أخرى تعملق الشناوي عندما تصدى لرأسية المدافع الأسترالي دينغ.

ونجح البديل عمار حمدي أن يُومن فوز المنتخب المصري بتسجيله الهدف الثاني إثر متابعة جيدة لتسديدة ناصر منسي التي ارتدت من الحارس ليودعها داخل الشباك.

وبهذا الفوز يضرب المنتخب المصري موعدا مع البرازيل في الدور ربع النهائي، بعد أن احتل المركز الثاني خلف منتخب إسبانيا برصيد أربعة نقاط بالفوز على استراليا بهدفين دون رد حملا توقيع كل من أحمد ياسر ريان "45"، والبديل عمار حمدي "86".





الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة

الأول: إسبانيا 5 نقاط

الثاني: مصر 4 نقاط

الثالث: الارجنتين 4 نقاط

الرابع: استراليا 3 نقاط

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