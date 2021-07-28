مصر تتخطى أستراليا وتواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

صعد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم إلى ربع النهائي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.



سجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وعزز عمار حمدي تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 85.

وعلى الجانب الآخر، فاز منتخب إسبانيا على منافسه الأرجنتين بهدف نظيف سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 66.

وكان منتخب مصر تعادل مع إسبانيا سلبيًا في لقاء الجولة الأولى، وخسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وفاز على منافسه الأسترالي بثنائية نظيفة وفق صحيفة الأهرام.

وكان المنتخب البرازيلي الأولمبي قد حسم صدارة المجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، ليضرب موعدًا لمواجهة مصر في الدور التالي.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب الإيفواري ثانيًا برصيد 5 نقاط متفوقًا على ألمانيا.

وبذلك يلتقي المنتخب المصري منافسه البرازيل في دور ربع النهائي في الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل «31 يوليو» على ملعب إيباراكي كاشيما.