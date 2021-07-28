طوكيو ٢٠٢٠.. الشناوى "اخطبوط يحمي عرين الفراعنة" ويصنع التاريخ فى الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - لعب محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر دور البطولة فى تأهل المنتخب الاوليمبى للدور ربع النهائى بأوليمبياد طوكيو عقب قيادته للفراعنة الصغار للفوز على استراليا بهدفين دون رد سجلهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدى ، وقدم الشناوى أداء بطولياً فى دور المجموعات مع كتيبة شوقى غريب ليضرب موعداً مع منتخب البرازيل فى دور الستة عشر للبطولة بعدما قدم فاصل من التصديات المتميزة التى حافظت على نظافة شباك الفراعنة الصغار ليتأهلون للدور التالى بالبطولة المرموقة .

وبدأ الشناوى رحلته مع الساحرة المستديرة فى صفوف القلعة الحمراء لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت قبل أن يعود مجدداً لملعب مختار التتش.