طوكيو 2020.. عمر عصر يُودع مُنافسات تنس الطاولة من ربع النهائي

الشارقة - اميمة ياسر -





ودّع عُمر عصر، نجم منتخب مصر لتنس الطاولة، مُنافسات فردي الرجال ضمن الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وخسر عمر عصر أمام نظيره الصيني ما لونج بطل العالم والأولمبياد بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مُنافسات طوكيو 2020، منذ قليل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/7 وفي الشوط الثاني 11/9 أما الشوط الثالث 11/6، في الشوط الرابع 13/11 لصالح عمر عصر، في الخامس حسم الصيني بنتيجة 11/6.

ويعتبر عمر عصر هو أول مصري في تاريخ الأولمبياد يصل ضمن مُنافسات دور ربع النهائي في تنس الطاولة.