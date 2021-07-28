شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والكرة يهنئون المنتخب الأولمبى لتأهله لربع النهائى بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نجوم الفن والكرة التهنئة للمنتخب الأولمبى، بعد فوزه على المنتخب الأسترالى بهدفين نظيفين، وتأهله لربع النهائي، في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن جهته قال نجم كرة القدم محمد جدو عبر حسابه الرسمي بتويتر :" مبروك التأهل لأبطال منتخبنا الأوليمبى منتظرين رجولتكم و روحكم وأدائكم القوي أمام البرازيل".



محمد جدو

فيما غرد الفنان الكبير خالد الصاوى عبر تويتر وقال :" نص قلبي لفريق مصر، والنص للشناااااااوي".



خالد الصاوى

فيما قال النجم شريف إكرامى عبر تويتر :" جيل رجال علي قدر المسئولية و دائماً في الموعد، مبروك تأهل منتخبنا الأولمبي عن جدارة لربع النهائي، استمروا في القتال يا أبطال، مصر كلها وراكم".



شريف إكرامى

فيما قال الفنان الشاب أحمد جمال عبر حسابه الرسمي بتويتر :" مبروك يا رجالة تأهل صعب بس حصل الحمد لله نركز في اللي جاي و نلعب بثقة و كلنا معاكم".



أحمد جمال

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.