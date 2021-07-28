شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيواجه اتحاد الكرة أزمة رفض الأهلى اللعب بدون سداسى المنتخب الاوليمبى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادي الأهلي خوض أى مباريات فى بطولة الدوري المصري بعد مواجهة أسوان غداً الخميس بدون لاعبي الأحمر فى المنتخب الأولمبي، وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل في عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل فى دور الستة عشر للبطولة ، أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 ، وهو مايضع اتحاد الكرة فى أزمة صعبة تهدد مصير نهاية بطولة الدوري.

ويؤكد النادي الأهلي أن الاتفاق الذي تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضي بأن يلعب الأهلي وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في أولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبي ستة لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق ، محمد الشناوي ، أحمد رمضان بيكهام ، ناصر ماهر ، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وخاض الأهلي مباراتي البنك الأهلي والانتاج الحربي في الدوري بدون لاعبيه بالمنتخب الأولمبي فيما سيلعب غدتً الخميس مع أسوان بدون هذا السداسي أيضاً.

ولعبت مصر ثلاثة مباريات في الأولمبياد حتى الأن ، أمام أسبانيا والأرجنتين واستراليا ، تعادلت في الأولى سلبياً وخسرت الثاتية بهدف وفازت فى الثالثة على استراليا بهدفين دون رد.