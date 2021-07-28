مصدر يكشف لمصراوي.. كيف ينتظم الدوري بعد تأهل مصر في أولمبياد طوكيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يدرس اتحاد الكرة المصري عدد من الخيارات المتاحة أمامه لإجراء تعديلات على جدول الموسم الجاري من دوري We المصري، بعد تأهل منتخب مصر لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اتحاد الكرة أمامه خيارين للانتهاء من الموسم الجاري للدوري.

وأشار المصدر، إلى أن الأزمة تكمن في المباراتين المؤجلتين للأهلي أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، حيث ستقاما يومي 2 و5 أغسطس على التوالي.

وشدد المصدر، أن اتحاد الكرة يفكر في إقامة مباراة الأهلي ووادي دجلة مع إمكانية ترحيلها لعدة أيام، وذلك في حالة خروج منتخب مصر من دور الثمانية للأولمبياد.

ويدرس اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ليقام يوم 29 أغسطس، لكن هذا الخيار قد يواجه اعتراضات من الجهاز الفني لمنتخب مصر وكذلك باقي أندية الدوري المصري.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الجاري من الدوري المصري يوم 25 أغسطس، وفي حالة تأجيل لقاء الأهلي وسيراميكا فإنها ستكون المباراة الوحيدة المتبقية في المسابقة.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر بنهاية شهر أغسطس القادم لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح المصدر، أنه في حالة اعتراض الجهاز الفني للمنتخب، أو باقي أندية الدوري -عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص-، فإن الخيار الثاني سيكون الحل الأمثل للانتهاء من الدوري.

واختتم المصدر: "قد نضطر لترحيل مواعيد جولتين كاملتين من الدوري لما بعد انتهاء المنتخب الأول من مباراتيه، سنستمر بنفس ترتيب المباريات ولكن سنحدد مواعيد بديلة للجولات، وبذلك سينتهي الدوري بعد منتصف سبتمبر".