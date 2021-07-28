"عاصفة وانهيار".. صحف استراليا تعلق على الخسارة أمام مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق المنتخب الوطني الأولمبي فوزًا مثيرًا على نظيره الاسترالي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى منافسات ربع النهائي كثاني المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني بعدما تساوى الثنائي في عدد النقاط، بينما تصدر جدول الترتيب المنتخب الإسباني.

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وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات الصحف الأوروبية بعد تأهل منتخب مصر:

The Sydney Morning Herald

اندلاع عاصفة

وقالت الصحيفة: "اندلاع عاصفة.. استراليا تودع الأولمبياد على يد مصر بعد الخسارة 2-0".

وأبرزت الصحيفة تألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري وعلقت: "أنقذ حارس المرمى المصري محمد الشناوي محاولتين من لاعبي استراليا.. لذا فعلى بلاده أن تشكره على الفوز والتأهل لربع النهائي".

Herald Sun

استراليا صدمت العالم

وقالت الصحيفة: "خرجت استراليا من مسابقة كرة القدم للرجال بالأولمبياد بعد الخسارة أمام مصر بنتيجة 2-0".

وأضافت: "صدمت استراليا العالم، وانتهى الحلم بعد الهزيمة أمام مصر".

The Age

انهيار على يد مصر

وقالت الصحيفة الاسترالية: "حلم استراليا بطوكيو انتهى بعد الانهيار على يد مصر".

وأضافت: "المنافسة التي بدأت ببراعة انتهت بوداع الفريق الأولمبي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة 2-0 أمام مصر".

وتابعت: "قدم اللاعبون أداء رائع ضد الأرجنتين (2-0)، تلاه هزيمة أمام إسبانيا (1-0)، ولم يستطع المنتخب استحضار الروح في مباراته الثالثة وسقط أمام مصر".

vavel

وقالت الصحيفة: "بفوزها في مباراة الجولة الأخيرة، نجحت مصر في التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو".

وأضافت: "كانت المباراة مباراة صعبة للغاية، وتأهلت مصر لمواجهة البرازيل".

foxsports

المنتخب الأسترالي "العصبي" يودع الأولمبياد

وصفت الصحيفة المنتخب الاسترالي بأن "العصبية والتوتر" سيطرا على اللاعبين، وكانا أحد أسباب الخسارة على يد مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.