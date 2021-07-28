تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استطاع المنتخب المصري التأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو بعد الفوز الثمين الذي تحقق أمام المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الثالثة.

المنتخب المصري احتل وصافة المجموعة والتي كانت تضم كل من منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب البرازيلي ضمن الصعود متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متفوقًا على منتخب كوت ديفوار والذي جاء في المركز الثاني بخمس نقاط.