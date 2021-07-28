"النهارده فيه شكل".. ماذا قال شوقي غريب بعد تأهل مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، بأن فريقه ظهر بشكل مثالي ضد منافسه الأسترالي، حيث تفوق المنتخب المصري في النتيجة بهدفين دون رد.

وجاء تفوق المنتخب المصري على منافسه الأسترالي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات عقب المباراة: "كنت أشعر بالأمان نظرًا لتواجد محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي (الونش)".

وتابع: "كان عليّ المغامرة في مباراة اليوم دون الإفراط، في المباريات الثلاث قمت بتغيير الخط الأمامي بالكامل ولذلك الفريق ظهر بالشكل المطلوب أمام أستراليا".

وعن مباراة البرازيل المقبل، رد: "نلعب على هدف، ونسعى لتحقيق هذا الهدف، وفي النهاية هي مباراة كرة قدم".

واستطاع المنتخب المصري التأهل وصيفًا للمجموعة الثالثة بعدما حصل على أربع نقاط ليتفوق على منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام 12 ظهرًا ضمن حسابات دور الثمانية.