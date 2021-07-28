الأرجنتين تودع أولمبياد طوكيو بتعادل قاتل مع إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تعادل فريقا إسبانيا والأرجنتين بهدف لكل فريق عصر اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونجح ميكيل ميرينو في تسجيل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا بعد مرور 66 دقيقة من اللقاء، بعد تمريرة بينية من داني أولمو، ليسدد كرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

واستطاع توماس بيلمونتي أن يتعادل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 87 من المواجهة، بعدما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية حولها تياجو ألمادا، ليلعب كرة رأسية في شباك إسبانيا.

وكان التعادل غير كافيًا للأرجنتين من أجل التأهل إلى دور الثمانية، في ظل تربع إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة لتتأهل إلى جانب مصر.

وحقق الفراعنة فوزًا على أستراليا بهدفين نظيفين في نفس توقيت إقامة لقاء إسبانيا مع الأرجنتين، ليتأهل المصريون مع الماتادور إلى الدور التالي من المسابقة.

وأصبح رصيد إسبانيا خمس نقاط في الصدارة، أمام مصر في وصافة الترتيب بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام الأرجنتين، ثم أستراليا بثلاث نقاط.