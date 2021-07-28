أول هدف لمصر.. ريان يصل بالفراعنة إلى شباك أستراليا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجح أحمد ياسر ريان في تسجيل أول أهداف منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" بشباك المنتخب الأسترالي، في ختام مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم.

وجاء هدف مصر في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعد انطلاقة من رمضان صبحي، تلاعب خلالها بدفاع أستراليا على الجانب الأيسر، قبل أن يلعب كرة عرضية أرضية نحو ريان الذي أودعها في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمنتخب مصر في المسابقة، حيث تعادل الفريق سلبيًا في اللقاء الأول ضد إسبانيا، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام الأرجنتين.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا مع انتظار نتيجة لقاء إسبانيا والأرجنتين، لتحديد مصير تأهله إلى دور الثمانية في الدورة الأوليمبية.