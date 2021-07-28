مصر تستغل الفرصة الأخيرة بهزيمة أستراليا وتتأهل لمواجهة البرازيل بطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو عقب الفوز الثمين الذي تحقق على حساب المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد في لقاء أقيم ظهر اليوم ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

الفوز هو الأول للمنتخب المصري في مرحلة المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى بنتيجة سلبية ضد إسبانيا، والخسارة من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة (45)، وعمار حمدي في الدقيقة (85).

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد تعادل الأرجنتين من إسبانيا بنتيجة (1-1) كالتالي: إسبانيا (7 نقاط) - مصر (4 نقاط) - الأرجنتين (4 نقاط) - أستراليا (3 نقاط).

تفاصيل المباراة:

صلاح محسن هدد مرمى المنتخب الأسترالي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعد حصوله على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تمر أعلى المرمى.

صلاح محسن عاد من جديد ليهدد بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر ليستقبل صلاح محسن الكرة من داخل منطقة الجزاء ويسدد تمر بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة.

منتخب مصر انتظر حتى الدقيقة 35 من أجل تهديد مرمى منتخب أستراليا وهذه المرة كرة رأسية من صلاح محسن لكن دون خطورة على المرمى لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول استطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف مصر الأول بعد مراوغة رائعة من رمضان صبحي ويدخل منطقة الجزاء ليمرر لريان المتواجد أمام المرمى ويحول الكرة في الشباك وتصبح النتيجة (1-0).

وكاد المنتخب الأسترالي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي يتألق ويحافظ على تقدم مصر في النتيجة.

وكان عمار حمدي في الدقيقة 70 أن يسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في العارضة وترتد لرمضان صبحي لكن تلمس رأسيته الشباك الخارجية.

المنتخب الأسترالي لجأ لسلاح التسديد في الدقيقة 80 لكن محمد الشناوي يتألق ويبعد الكرة لركنية لتظل النتيجة تقدم مصر بهدف دون رد.

وكاد المنتخب الأسترالي بالفعل أن يسجل التعاقد عن طريق قائد المنتخب توماس دينج إلا أن محمد الشناوي يتألق ويبعد الكرة لركنية في الدقيقة 82.

وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة عزز المنتخب المصري النتيجة عن طريق عمار حمدي في الدقيقة 85 بعد مراوغة رائعة من البديل ناصر منسي لترتد الكرة لعمار ويسجل الهدف الثاني.

تشكيل مصر: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أسامة جلال - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان.

تشكيل أستراليا: توماس جلوفر - كيي روليس - توماس دينج - هاري سوتار - جويل كينج - لاكلان ويلز - دينيس جينيرو - كونور ميتكالفي - ريلي مكجري - نيكولاس داجوستينو - ماركو تيليو.